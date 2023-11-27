أمين منطقة الرياض: الرياض تمر بمرحلة تنموية شاملة واستضافة إكسبو تتويجا لهذا الحراك

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، إن العاصمة السعودية الرياض تمر بمرحلة تنموية شاملة وسيكون استضافة إكسبو تتويجا لهذا الحراك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية"، أن ملف إكسبو 2030 بني على أساس قوي وملتزمون بتقديم أكثر إكسبو واعي بيئيا.

تتجه الأنظار، الثلاثاء، نحو ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" في "مقر المؤتمرات" اجتماعها الأخير في دورته الـ173، للتصويت على اختيار المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو الدولي 2030" بين العاصمة السعودية الرياض، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة بوسان جنوب شرقيّ كوريا الجنوبية.