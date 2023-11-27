طارق الشناوي لـ”الوئام”: المملكة تعيش حالة إبداعية فريدة والفن المصري المستفيد الأول

خاص- الوئام

أشاد الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، بما تقدّمه الهيئة العامة للترفيه من إحياء للتراث المصري بكلّ أطيافه الموسيقية والدرامية على حد سواء، وذلك تعليقا على احتضان مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي بالرياض، يوم 30 نوفمبر الجاري، حفل روائع السنباطي، الذي مِن المقرر أن يضم نخبة من المطربين العرب.

ويرى طارق الشناوي، في حديث خاص لـ"الوئام"، أن "الفن المصري هو الرّابح الأوّل من الحالة الإبداعية الموجودة داخل المملكة، والاهتمام بإحياء التراث والحفاظ على ذاكرة الفن العربي بوجه عام والمصري بوجه خاص، سواء من جانب هيئة الترفيه أو هيئة الأفلام أو مهرجان البحر الأحمر، المقرّر عقده الخميس المقبل".

وعن ليلة السنباطي بوجه خاص، يقول الناقد الفني إن "هذا المبدع الكبير قدّم إلى الفن الشرقي الموسيقي الكثير من الإبداعات، ويكفي أن قصيدة القرن العشرين كما قالت اليونسكو هي (الأطلال)؛ حيث قدّم رياض مع أم كلثوم أعمالا خُلدت في تاريخ الموسيقى والغناء العربي؛ كمل لحّن رياض طوال حياته أكثر من 530 عملا في الأوبرا والأغنية الدينية والسينمائية".

ويُشير طارق الشناوي إلى أن "اهتمام هيئة الترفيه بالتراث الفني المصري ليس على المستوى الغنائي فقط، بل على مستوى السينما أيضًا، فكل عام يتم ترميم فيلمين من ذاكرة السينما المصرية، وذلك للحفاظ على التراث الفني ككل وليس على جزء منه فقط، كما أن هناك حضورا واهتماما لافتا بالمسرح المصري أيضا في موسم الرياض".

وكرّر الشناوي، خلال حديثه، الشّكر لهيئة الترفيه لما تقدِّمه تجاه إحياء الذاكرة التراثية للفن بكل احترافية وحُب أيضا، مؤكدا أن "الفن المصري مستفيد جدا من الإبداع، وهذا يُضاف لأسهم مصر الممثلة في نجوم ونقاد وصحفيين الذين يحضرون هذه الفعاليات، فموسم الرياض قدَّم الكثير للفن".

ومِن المقرّر أن تُحيي حفل ليلة السنباطي: الفنانة شيرين والفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن موسم الرياض كرّم حتى الآن من عمالقة الموسيقى المصرية كلا من: بليغ حمدي ومحمد الموجي وهاني شنودة، كما شهدت تلك الحفلات إشادات كبيرة لدور المملكة في إحياء التراث الفني المصري.

تعدّ المملكة العربية السعودية أكثر دولة أسهمت في تكريم الرموز المصرية في شتّى المجالات، وتعدّ الأحداث الكبيرة التي تنفّذها الهيئة العامة للترفيه، أهم محافل عربية وإقليمية بالمنطقة، والتي شهدت في كل السنوات الماضية حضور الفنانين والممثلين والعازفين المصريين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تمت إقامتها في السعودية.

إقرأ أيضًا:

ليلة “روائع السنباطي” تنضم لليالي موسم الرياض 30 نوفمبر