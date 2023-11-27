السديس: يجب استثمار الذكاء الاصطناعي في بث الفتوى وتطويرها

قال رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، إنه يجب استثمار الذكاء الاصطناعي في بث الفتوى وتطويرها بأعلى المعايير.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المملكة حريصة على استثمار كل ما يعين على نشر رسالة الإسلام السمحة، موضحا أن السعودية لها ثقلها العالمي.