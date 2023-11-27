قال رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، إنه يجب استثمار الذكاء الاصطناعي في بث الفتوى وتطويرها بأعلى المعايير.
وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن المملكة حريصة على استثمار كل ما يعين على نشر رسالة الإسلام السمحة، موضحا أن السعودية لها ثقلها العالمي.
فيديو | رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبد الرحمن السديس: يجب استثمار الذكاء الاصطناعي في بث الفتوى وتطويرها بأعلى المعايير#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/JF6W7ED9Rq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023