الاتحاد ينتصر.. ثلاثية أجمك تحسم تأهل العميد رسميًا إلى دور الـ 16

بثلاثية نظيفة في شباك ضيفه أجمك الأوزبكي؛ عزز نادي الاتحاد صدارته لترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا، وحسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 16.

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ونجح الاتحاد في الفوز على منافسه أجمك الأوزبكي، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وخلال 31 دقيقة تمكن العميد من اقتناص الفوز الغالي بهدف هارون كمارا وثنائية رومارينيو، ليتصدر مجموعته التي تضم إلى جانبه أجمك الأوزبكي، سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

افتتح كمارا أهداف العميد في الدقيقة 12 من عمر المباراة عقب متابعة لتسديدة مرتدة من زميله مهند الشنقيطي، أسكنها الشباك الأوزبكية، ليضاعف البرازيلي رومارينيو تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ بعدها بـ3 دقائق فقط.

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وفي الدقيقة 42، أحرز رومارينيو ثالث أهداف الاتحاد من علامة الجزاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عودته لتقنية الفيديو، إثر احتكاك مع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي غادر مصابًا.

وتاريخيًا يتفوق الاتحاد على الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 19 مرة سابقة في جميع البطولات القارية، فاز العميد في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل هجومه 34 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

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