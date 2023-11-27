النصر إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا بعد تعادله مع بيرسبوليس الإيراني

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق النصر ونظيره برسيبوليس الإيراني بالتعادل السلبي مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وشهدت المباراة حدثا نادرا بعدما اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم وجود ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لفريقه.

ويستضيف النصر نظيره بيروزي على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الثانية بعد تدخل من مدافع بيروزي على رونالدو، قبل أن يذهب النجم البرتغالي للحكم ويبلغه بعدم وجود ركلة جزاء.

وعاد الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد وألغى قراره باحتساب ركلة الجزاء لعدم وجود خطأ على مدافع الفريق الإيراني.

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة قبل هذه المباراة بتحقيقه العلامة الكاملة 12 نقطة فيما يحل بيروزي ثانيا برصيد سبع نقاط.