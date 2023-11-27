رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة: زيادة الوزن بعد الشتاء لا علاقة لها بعدم الحركة

قال رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة الدكتور خالد مرزا، إن زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة ولكن بسبب السعرات الخفية في المشروبات الساخنة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن المشروبات الساخنة لها أضرار صحية مختلفة.
وأوضح أن السعرات الحرارية في المشروبات الساخنة مثل الكراميل والشيكولاتة عالية جدًا، وكثير من الشباب لا يلتفت إليها.
وأشار إلى أن هذه المشروبات تزيد من وزن مرضى جراحات السمنة بعد العمليات، لافتًا إلى أن المريض لا ينتبه إليه بالشكل الكافي.