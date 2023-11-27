رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة: زيادة الوزن بعد الشتاء لا علاقة لها بعدم الحركة

قال رئيس الجمعية السعودية لجراحة السمنة الدكتور خالد مرزا، إن زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة ولكن بسبب السعرات الخفية في المشروبات الساخنة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن المشروبات الساخنة لها أضرار صحية مختلفة.