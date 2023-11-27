السد القطري يهدي التأهل للنصر بعد فوز ثمين على الشارقة الإماراتي

خطف نادي السد القطري، فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على مضيفه الشارقة الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

إقرأ أيضًا: بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل الاتحاد أمام أجمك في دوري أبطال آسيا

افتتح جونزالو بلاتا التسجيل لفريق السد في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 60، من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد السد إلى 7 نقاط ليعود للمنافسة على بطاقة الصعود محتلًا المركز الثالث، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، فيما تجمد الشارقة رصيده عند 8 نقاط ليفرط في احتلال صدارة المجموعة.

وبهذه النتيجة، يتأهل نادي النصر السعودي لدور الـ16 وذلك بعدما ضمن أن يكون ضمن أفضل 3 ثواني في مجموعات المنطقة الغربية.

حيث يتأهل المتصدر من كل مجموعة من الـ10 مجموعات لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني من كل قسم.

إقرأ أيضًا:

الاتحاد ينتصر.. ثنائية أجمك تحسم تأهل العميد رسميًا إلى دور الـ 16