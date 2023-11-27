الكارثة في غزة تتفاقم.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية كاملة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية كاملة في غزة، وليس وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة أيام، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم، معربًا عن أمله في أن تتمكن وكالات الإغاثة خلال فترة تمديد الهدنة، اليوم من زيادة المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لسكان قطاع غزة الذين يعانون بشدة.

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وحث غوتيريش في تصريح له، جميع الدول على استخدام نفوذها لإنهاء العدوان المأساوي على قطاع غزة، ودعم اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو "المستقبل المستدام الوحيد للمنطقة، مشددًا على مواصلة الأمم المتحدة لدعمها تلك الجهود بكل السبل الممكنة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن المنظمة الأممية أرسلت خلال الأيام الأربعة الماضية مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع، مضيفاً أن هذه المساعدات تلبي بالكاد الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح.

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