وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الخليج لكرة اليد

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية، قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تحقيقهم كأس البطولة الآسيوية الـ26 للأندية، وتأهلهم لنهائيات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2024".

كتب نادي الخليج السعودي اسمه بحروف من ذهب في كرة اليد الآسيوية، بعد تتويجه التاريخي ببطولة آسيا للأندية لكرة اليد لأول مرة.

وحقق الخليج ريمونتادا مثيرة ودرامية أمام العربي القطري في المباراة النهائية التي جرت بينهما، مساء يوم الاثنين، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بالكويت وسط حضور غفير من جماهير الخليج التي لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق الإنجاز التاريخي، حيث ساندت الفريق طوال مشواره في البطولة.