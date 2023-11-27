الهيئة الملكية للعلا تشارك بمؤتمر تغير المناخ كوب 28 في دبي

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن مشاركتها في النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، والذي سيقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

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وتتضمن مشاركة الهيئة الملكية، ضمن معرض خاص يستعرض أبرز الجهود والمبادرات والبرامج ضمن رؤية العلا، إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء والمختصين بالهيئة ضمن جلسات حوارية ضمن المواضيع ذات الصلة.

وتستعرض الهيئة الملكية، خلال مشاركتها؛ ميثاق العلا للاستدامة وإعادة تأهيل النظم البيئية، بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات المناخية في العالم.

ويقام كلّ من معرض مبادرة السعودية الخضراء ومؤتمر كوب 28 بالتزامن في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل؛ حيث يسلط المؤتمر الضوء على الجهود الدولية لإيجاد حلولٍ بيئية مستدامة بمشاركة دولية واسعة.

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