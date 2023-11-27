موقع “الشق” في تبوك.. مقصد سياحي فريد

تُعد منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية من المناطق الغنية بالطبيعة الخلابة والمعالم الجيولوجية الرائعة، ومن أبرز هذه المعالم "الشق" الذي يقع على بعد حوالي 60 كيلومترًا غرب مدينة تبوك.

الشق عبارة عن وادي عميق يبلغ عمقه حوالي 450 مترًا، ويمتد لمسافة تصل إلى 70 كيلومترًا شرق البحر الأحمر. وقد حدث هذا الشق نتيجة الحركة المصاحبة لانفتاح البحر الأحمر.

يتميز الشق بتكويناته الصخرية المتنوعة، حيث تقع صخور الدرع العربي القديمة في أسفله، بينما تعلوها طبقات صخرية من الحجر الرملي من العصر الكامبري. كما يتميز الشق بتنوع الحياة النباتية والحيوانية فيه، حيث ينمو فيه العديد من النباتات البرية، وتعيش فيه العديد من الحيوانات البرية، مثل الغزلان والوعول والطيور.

يعد الشق من أهم الوجهات السياحية في منطقة تبوك، حيث يجذب العديد من السياح من داخل المملكة وخارجها. ويوفر الشق العديد من الأنشطة الترفيهية للزوار، مثل التخييم والمشي لمسافات طويلة والتقاط الصور الفوتوغرافية