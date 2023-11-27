وزير الحج والعمرة: تزايد أعداد ضيوف الرحمن يضاعف الحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي

أكد وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة، أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدّمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، مشيرًا إلى أن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.

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وشدد الربيعة، خلال افتتاحه ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، على أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين.

ودعا وزير الحج والعمرة إلى مواصلة العمل الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتنوعها في الطرق والوسائل والمحتوى، بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج، مؤكداً الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الحج والعمرة، لتعزيز التوعية لضيوف الرحمن، وتبادل المعرفة والخبرات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

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