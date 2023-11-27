الإعلامي عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

أعلن الإعلامي عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية بجانب الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وتوجه أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التكرم بمنحه الجنسية السعودية، قائلًا: "هذا التكريم مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي".

أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة

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وأعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حبه الشديد للمملكة وللشعب السعودي، مؤكدًا أن المملكة ومصر دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا، واتفاق الدولتين بمثابة اتفاق للمنطقة العربية.

وأكد أديب، أن الإنعام عليه بالجنسية السعودية تكريم وتشريف من المملكة، متابعًا: أشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة.

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