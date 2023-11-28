إصابة رونالدو.. القلق ينتاب جمهور النصر قبل ديربي الهلال

حالة من القلق انتابت جمهور النصر، بعد خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بداعي الإصابة في مباراة فريقه أمام برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل.

وجاءت مخاوف جماهير النصر من إصابة الدون، بسبب مباراة الجمعة المقبلة مع المنافس التقليدي الهلال في كلاسيكو دوري روشن، ما جعل الجمهور يتساءل عن حالة رونالدو دون توضيح من النادي، وهو ما سبب حالة من القلق.

وتعرض النجم كريستيانو رونالدو لإصابة خلال المباراة، غادر على أثرها في الدقيقة الـ78، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن التشخيص المبدئي لإصابة الدون يؤكد معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على أثرها العلاج الطبيعي فور مغادرته الملعب.

يذكر أن رونالدو تعرض للإصابة أكثر من 25 مرة في مسيرته الاحترافية غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 356 يوم ما يعنى أكثر من عام كامل.

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