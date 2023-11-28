مواجهتان حاسمتان للهلال ونيوكاسل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عديد المباريات على المستوى القاري، سواء في آسيا أو أوروبا، لعل أبرزها مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي.

ويحل الهلال ضيفًا على نافباخور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا في مباراة يسعى الفريق الأزرق من خلالها لحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

من جانبه، يواجه نيوكاسل يونايتد نظيره باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على آماله حية في التأهل.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا

الساعة 07:00 مساءً.. نافباخور والهلال.. عبر SSC1 HD.

الساعة 07:00 مساءً.. الفيحاء وأهال التركمنستاني.. عبر beIN Sports AFC 1 HD.

دوري أبطال أوروبا

الساعة 11:00 مساءً.. باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد.. عبر beIN Sports HD 1.

الساعة 11:00 مساءً.. مانشستر سيتي ولايبزيج.. عبر beIN Sports HD 2.

الساعة 11:00 مساءً.. برشلونة وبورتو.. عبر beIN Sports HD 3.

الساعة 11:00 مساءً.. ميلان وبوروسيا دورتموند.. عبر beIN Sports HD 4.

كأس العالم للناشئين

الساعة 11:30 صباحًا.. الأرجنتين وألمانيا.. عبر beIN Sports HD 5.

الساعة 03:00 عصرًا.. فرنسا ومالي.. عبر beIN Sports HD 5.

الدوري المصري

الساعة 05:00 مساءً.. بيراميدز والإسماعيلي.. عبر ON Time Sports 2 HD.

الساعة 08:00 مساءً.. الأهلي وسموحة.. عبر ON Time Sports 1 HD.