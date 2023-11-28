ديميرال يبدأ خطة العودة إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، سيخضع لخطة علاجية تمهيدًا لعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات.

وانتقل ديميرال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتالانتا، لكنه تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الفريق منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الثلاثاء أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي حدد خطة ووضع برنامجًا خاصًا لعودة ديميرال بشكل تدريجي.

ويواصل المدافع التركي برنامجه التأهيلي المكثف برفقة المصري إبراهيم إسماعيل، اختصاصي العلاج والتأهيل، بدءًا بالتمارين اللياقية قبل ملامسة الكرة.

ومن المقرر أن يخضع ديميرال الأسبوع المقبل لاختبارات على موضع إصابته في الركبة، وفي حال تجاوزها بنجاح، سيتم وضع برنامج لياقي انفرادي له قبل دخوله التدريبات الجماعية.