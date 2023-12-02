قرعة يورو 2024.. 3 مجموعات قوية للكبار

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" عن 3 مجموعات قوية للمنتخبات الكبرى بقيادة ألمانيا المستضيفة.

وجرت قرعة اليورو مساء السبت في قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني" بمدينة هامبورج الألمانية، إحدى المدن المضيفة للبطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في المجموعة الأولى، ومنتخب إسبانيا في المجموعة الثانية، ومنتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة، ومنتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، ومنتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة، ومنتخب البرتغال في المجموعة السادسة.

ولا تزال هناك 3 مقاعد لم يعرف هوية المنتخبات التي ستتواجد بها انتظارا لمرحلة الملحق التي ستقام في مارس المقبل.

ماهي نتيجة قرعة يورو 2024؟

المجموعة الأولى: ألمانيا- أسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا-كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: ملحق (بولندا أو يلز أو فنلندا أو استونيا)- هولندا - النمسا - فرنسا .

المجموعة الخامسة: بلجيكا- سلوفاكيا - رومانيا - ملحق ( منتخبات الكيان الصهيوني أو البوسنة أو أيسلندا أو أوكرانيا).

المجموعة السادسة: تركيا - ملحق (جورجيا أو اليونان أو كازاخستان أو لوكسمبورج) - البرتغال- التشيك.

متى تقام بطولة يورو 2024؟

تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، سيتم توزيعها على 6 مجموعات، تقام مبارياتها في عشرة استادات بعشر مدن مختلفة

وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الاسكتلندي على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ يوم 14 يونيو.

والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين يوم 14 يوليو.