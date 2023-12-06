“موانئ” تعلن إضافة خدمة الشحن الملاحية “WIN” إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم الأربعاء، عن خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" التابعة لشركة "ONE" سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، بهدف رفع كفاءة مسارات الاتصال البحري وتعزيزًا للنمو الاقتصادي الوطني.

وقالت "موانئ" في بيان لها، إن الخدمة الجديدة ستسهم في تعزيز الميزة التنافسية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

وتعمل خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ11 ميناء إقليمي وعالمي تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا ونورفولك وتشارلستون وجاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر؛ وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م وتضم عدد 9 سفن.

يُذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة "WIN" تعد الخدمة رقم 26 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها "موانئ" منذ بداية العام الحالي 2023م، لتعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.