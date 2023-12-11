بايرن ميونخ: ليس لدينا مشاكل قبل مواجهة مانشستر يونايتد

قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه ليس لديه أي مشاكل ذهنية قبل مواجهة غدا الثلاثاء أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك عقب الهزيمة الساحقة 1 /5 أمام آينتراخت فرانكفورت أول أمس السبت ببطولة الدوري.

وأضاف توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "سيكون من غير المفهوم أن يكون لدينا مشاكل متعلقة بالحالة الذهنية، لم يكن هناك أي علامات على ذلك في التدريبات، إذا كانت الحالة كذلك، فلا يمكنني فهم الأمر".

وتأهل بايرن بالفعل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، لكنه يرغب في التعافي من تلك الهزيمة المؤلمة أمام فرانكفورت.

وأوضح توخيل: "لقد تعاملنا مع الأخطاء بشكل مباشر، غدا سيكون لدينا فرصة إظهار رد الفعل في واحد من أكبر الملاعب في كرة القدم".

وتابع: "يونايتد سيبذل قصارى جهده للتأهل غدا، لكننا نتوقع أداء مميزا من جانبنا، أتمنى أن نتمكن من مواكبة الحماس والطاقة المتوقعين من مانشستر يونايتد، والتي أنا متأكد أنهم سيجلبونها للمباراة".

وقال مدرب بايرن ميونخ إنه لم ينته بعد من اختياراته للتشكيل الأساسي، مشيرا إلى أنه سيحسم الأمر في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وأضاف أن سيرج جنابري، الذي تعرض لشد في الفخذ خلال مباراة فرانكفورت، سيغيب لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.

وتابع توخيل: "هذا وقت طويل للغاية بالطبع، لقد عاد إلينا في حالة جيدة ثم تعرض للإصابة مجددا، وهذا أمر مؤسف".