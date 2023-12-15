مدير الدوري السعودي يكشف شرط التعاقد مع محمد صلاح

كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، شرطا جديدا للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي حاول ضم محمد صلاح الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض التفريط في خدمات محمد صلاح، حيث يرتبط اللاعب بعقد معه في أنفيلد حتى عام 2025.

وقال مايكل إيمينالو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مو صلاح مثل ليونيل ميسي وبنزيما ورونالدو وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين في حال توفرهم نحن على استعداد للاستماع إليهم".

وأضاف: "لكننا نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد بالمكان الذي يتواجد فيه حاليًا وفي نادي تاريخي رائع وهو ليفربول، نحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".

وواصل: "إذا كان هناك أي اهتمام بفعل شيء ما، فإن محمد صلاح هو اللاعب الذي تريده في الدوري الخاص بك، في أي دوري".

وعن احتمالية ضم صلاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد مدير الدوري السعودي: "نحن نحترم ليفربول وفي هذا السيناريو، لن تأتي مبادرة القيام بأي شيء من جانبنا".

وأكمل: "يجب أن تكون هناك مصلحة موحدة من جميع الأطراف المعنية، إنه أمر شخصي للغاية، كلاعب قمت بجلبه لتشيلسي وأنا أحبه، لا يوجد شيء أقوله جديدًا، وهو أن لاعبًا بهذا المستوى من الموهبة متاح ويريده الدوري الخاص بك".

وأنهى مايكل إيمينالو قائلا: "إذا كان محمد صلاح متاحًا، ولديه اهتمام بالقدوم وكل شيء على ما يرام، سأكون سعيدًا للغاية".