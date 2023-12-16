سداسي الاتحاد مهدد بالرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية أن 6 لاعبين أجانب في صفوف الاتحاد باتوا مهددين بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وودع الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد الخسارة على يد الأهلي المصري بنتيجة 1-3 مساء أمس الجمعة في الدور الثاني.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، فمن المتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية "غربلة" في الفريق، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق سيخضع لإعادة تقييم من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، ودومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي.

وحسب نفس الصحيفة، فإن السداسي الأجنبي مارسيلو جروهي، ولويز فليبي، ورومارينيو، وإيجور كورونادو، وجواو فيليبي "جوتا"، وعبدالرزاق حمدالله تحت مجهر جاياردو، حيث قد يرحل أي لاعب منهم في الشتاء.