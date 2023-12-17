رد حاسم من جيسوس بشأن إمكانية رحيله عن الهلال حال تلقيه عرضًا من أوروبا

حسم المدير الفني لنادي الهلال، جورجي جيسوس، موقفه من احتمالية رحيله عن ناديه في الفترة المقبلة حال تلقيه عرضًا من أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية، عن إمكانية رحيل جيسوس عن الهلال، من أجل تدريب فريق بورتو البرتغالي، حال تلقى المدرب عرضًا ماليًا كبيرًا.

وقال جيسوس في تصريحات لـ"sport tv" البرتغالية: "لن أترك الهلال في الوقت الحالي، أعيش فترة رائعة معه وأحقق الأرقام القياسية تباعًا ونسعى للتتويج بأكبر عدد من الألقاب وتحقيق إنجازات".

وأوضح جيسوس: "أجري في الهلال من أعلى أجور المدربين على مستوى العالم، ولذلك فإن العودة إلى البرتغال خارج السياق في الوقت الحالي".

وكان جيسوس عاد إلى الهلال في ولاية ثانية، وسجل أرقاما مميزة مع الفريق هذا الموسم، حيث لم يخسر في أي مباراة حتى الآن.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، جمعهم من 15 انتصار وتعادلين؛ حيث يُعد الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في أي مباراة.

ويبتعد "الزعيم" بفارق 10 نقاط عن النصر أقرب منافسيه والذي لديه مباراة واحدة مؤجلة ضد الاتحاد، بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.