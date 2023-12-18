بالمواعيد.. النصر يخوض وديتين في معسكر الصين

كشفت تقارير صحفية أن النصر سيخوض مباراتين وديتين في معسكره التحضيري الشتوي الذي يقام في الصين يناير المقبل.

وحسب صحيفة "الرياضية"، يخوض النصر معسكرًا تحضيريًا خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير المقبل، على أن يلعب مباراتين وديتين.

ويواجه الفريق الأصفر نظيره شنجهاي يوم 24 يناير، ثم تشجاينج يوم 28 من نفس الشهر.

ويأتي معسكر النصر خلال فترة التوقف الدولي، حيث تقام في نفس الفترة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

وكان النصر خاض جولة آسيوية في اليابان، يونيو الماضي ضمن تحضيراته لانطلاقة الموسم الرياضي الحالي، حيث لعب مواجهتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وتعادل في المباراتين.