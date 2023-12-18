قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه اختبارًا إيطاليًا.. وعقبة ألمانية لريال مدريد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أجريت ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية عن 8 مواجهات مثيرة.

ويلتقي برشلونة نظيره نابولي الإيطالي، فيما يصطدم ريال مدريد بلايبزيج الألماني في أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.

وأفلت باريس سان جيرمان من مواجهات الكبار، حيث سيلعب ضد ريال سوسيداد.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي:

*بورتو - أرسنال

*نابولي - برشلونة

*باريس سان جيرمان - ريال سوسيداد

*إنتر ميلان - أتلتيكو مدريد

*بي إس في أيندهوفن - بوروسيا دورتموند

*لاتسيو - بايرن ميونخ

*كوبنهاجن - مانشستر سيتي

*لايبزيج - ريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 13، 14، 20 و21 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب أيام 5، 6، 12 و13 مارس المقبل.

وكانت أندية آرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، ريال مدريد، ريال سوسيداد تأهلت في صدارة مجموعاتها.

بينما تأهلت أندية كوبنهاجن، إنتر ميلان، لاتسيو، لايبزيج، نابولي، باريس سان جيرمان، بورتو، آيندهوفن بعد أن احتلت المركز الثاني.