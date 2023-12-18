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مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا
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إنفوجرافيك
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا
18 ديسمبر 2023
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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ونارية بين كبار لوروبا
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