في ختام معسكره لكأس آسيا.. أخضر الصالات يتعادل مع مقدونيا وديًا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم، معسكره الخارجي الذي امتد إلى 10 أيام بمدينة سكوبيه المقدونية، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعته بنظيره منتخب مقدونيا، على صالة مجمع جاهي الأولمبية.

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أقيمت المباراة ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل 2024.

وقد لعب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات ثلاث مباريات ودية في معسكره التدريبي، اثنتين منها مع منتخب مقدونيا وواحدة مع منتخب كوسوفو، وقف خلالها المدرب الإسباني أندريو بلازا على مستوى لاعبيه.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.

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