مانشستر يونايتد يفتح الباب لبيع نجومه إلى الدوري السعودي

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن موقف المان يونايتد من بيع نجومه إلى الدوري السعودي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء إن جون مورتو، مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، ناقش في السعودية إمكانية خروج 4 لاعبين من النادي، حيث يسعي اليونايتد لبيع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لجمع أموال تمهيدًا لضخها في التعاقد مع لاعبين آخرين.

وأكدت صحيفة دايلي ميل، أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات مع ممثلين عن الدوري السعودي للمحترفين حول الرحيل المحتمل لأربعة لاعبين عن مانشستر يونايتد وهم جادون سانشو، رافائيل فاران، أنتوني مارسيال، وكاسيميرو.

وأوضحت الميل ان مدير الكرة غادر السعودية دون التوصل لاتفاق حول اللاعبين.

وتابعت الميل، التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو كلف مانشستر يونايتد 230 مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي في استرداد أكبر قدر ممكن منها من خلال عمليات بيعهم.

ويعتبر بيع سانشو هو الأولوية الأولى بالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد تين هاج والإدارة حيث تم استبعاد نجم بروسيا دورتموند وإنجلترا السابق من تشكيلة الفريق الأول بعد حربه الكلامية مع المدير الفني إريك تين هاج.