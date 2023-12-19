تعمل بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق المنصة الوطنية الوحدة لـ “تأشيرة السعودية”

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات (تأشيرة السعودية)، والتي تخدم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية، ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض الأعمال، وتأشيرات الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل.

جاء ذلك في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، ضمن جهود وزارة الخارجية بمتابعة من الوزير الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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تربط المنصة الجديد أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص، وتعمل على أتمتة أهم إجراءات إصدار التأشيرات؛ بهدف تحسين تجربة الزائر.

كما تتضمن المنصة محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة. وقد أضيف إليها مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، إضافة إلى ملف شخصي محدث للزائر، يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقًا، وإضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.

وتعمل المنصة الجديدة وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءتها.

وقد بلغ إجمالي أعداد السياح في المملكة 53.6 مليون، خلال النصف الأول من العام 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال، وفق بيانات وزارة السياحة.

وسجلت السياحة الوافدة في النصف الأول من ذات العام نموًا ملحوظًا بنسبة 142% في أعداد السياح و132% في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.