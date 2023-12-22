جيرارد: نستحق الخسارة من النصر.. وحالة الغامدي مطمئنة

اعتبر ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، أن خسارة فريه أمام النصر مستحقة، مشيرًا إلى استقرار حالة لاعبه أحمد الغامدي، الذي خرج مصابًا من المباراة.

وخسر الاتفاق على يد النصر بنتيجة 1-3 مساء اليوم الجمعة في الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

وقال جيرارد، في المؤتمر الصحفي، "النتيجة مستحقة للنصر بناء على ما قدمه في المباراة، الهدفان الثاني والثالث يعتبران هدية منا، وكان محبطًا دخول مثل هذه الأهداف في مرمانا، لكن الهدف الأول كان عالميًا، وصعب على أي حارس التصدي له".

وأضاف "الخبر الجيد أن حالة أحمد الغامدي الصحية جيدة، وهذا هو المهم".

وتابع المدرب الإنجليزي "لدي اجتماعات مع الإدارة، ورسالتي واضحة أن لابد أن يكون تغيير في الفريق، ويجب أن ندخل السوق الشتوية بشكل قوي".