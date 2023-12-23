تشيلسي ينتظر عرض سعودي خلال أيام لبيع لوكاكو

ينتظر مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي عرضًا خلال أيام من أحد الأندية السعودية بشأن لوكاكو مهاجم الفريق.

وأكدت بعض التقارير الإنجليزية أن إدارة تشيلسي لا تمانع رحيل لوكاكو في ميركاتو الشتاء المقبل حال وصول عرض مناسب.

وينتظر مسئولو تشيلسي وصول عرض بقيمة 50 مليون يورو من أجل التفريط في اللاعب.

وكانت الفترة الأخيرة قد كشفت عن وجود اهتمام من جانب نادي الاتحاد بالحصول على خدمات لوكاكو.

ورد سيباستيان ليدور وكيل أعمال البلجيكي لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي على حقيقة انتقال اللاعب لصفوف الهلال في يناير المقبل

وأكد ليدور أن الأمر غير صحيح، مشيرا لعدم وجود مفاوضات من الأساس مع الهلال.

وتابع :"لوكاكو لاعبا بين صفوف روما في الوقت الحالي وكل تركيزه مع الفريق الإيطالي ولا يوجد أي حديث من الهلال".

وارتبط إسم لوكاكو بالرحيل لصفوف الهلال في ميركاتو الشتاء لتدعيم خط الهجوم.

وشدد الوكيل على أن لوكاكو يضع كل تركيزه مع روما حاليا من أجل حصد البطولات ولم يطلب من الأساس الرحيل