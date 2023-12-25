الأهلي يعبر سيراميكا بهدف عكسي ويواجه فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

سجل مدافع سيراميكا آرثر جاستس هدفا عكسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم المقامة بالإمارات بالفوز على منافسه 1-صفر اليوم الاثنين.

وسيلتقي الأهلي في النهائي مع فيوتشر الذي تأهل بالفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح الماراثونية في وقت سابق اليوم.

وطرد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا قبل صافرة النهاية للاحتجاج.

سيطر الأهلي تماما على الشوط الأول وأتيحت للاعبيه أربع فرص تهديفية على الأقل كانت ستضمن له اللعب بشكل مريح خاصة بعد إصابة حارسه محمد الشناوي.

وطلب الشناوي التبديل بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36.

وتأتي إصابة قائد الأهلي بعد أيام من تألقه في كأس العالم للأندية التي حصد فيها الفريق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-2 على أوراوا رد دياموندز الياباني.