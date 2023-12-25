دوري روشن.. الاتحاد يواجه النصر غدًا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17

يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، غداً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يوجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويسعى النصر الثاني بـ 40 نقطة لكسب النقاط الثلاث والحفاظ على فارق الـ 7 نقاط مع المتصدر الهلال، في المقابل يأمل الاتحاد تحقيق الفوز الذي غاب عنه في الجولتين السابقتين بتلقيه خسارتين من ضمك والرائد ماجعله يتراجع للمركز السادس بـ 28 نقطة.

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