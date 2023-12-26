موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر

يخوض فريق النصر مواجهة نارية عندما يحل ضيفاً على الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري روشن.

وتقام مباراة الاتحاد ضد النصر فى التاسعة مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في القمة المرتقبة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن.

ويدخل النصر كلاسيكو الليلة وهو يملك فى رصيده 40 نقطة، ليأتى فى وصافة ترتيب الدوري السعودي من 17 مباراة، بفارق 10 نقاط خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

بينما يتواجد فريق الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 28 نقطة.

ويبحث النصر بقيادة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، عن مواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزا ثمينا، على نظيره الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي.

بينما يأمل فريق الاتحاد في استعادة نغمة الإنتصارات بعدما سقط مؤخرا أمام الرائد بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.