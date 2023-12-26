عبد الرزاق حمدالله يباغت النصر بهدف بعد ربع ساعة

تقدم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد في شباك النصر بعد ربع ساعة من لقاء الفريقين.

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين ونجح الاتحاد في تسجيل التقدم.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن كادش، فابينيو، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نغولو كانتي، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

ويضم تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، كريستيانو رونالدو.