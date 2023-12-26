ناقد رياضي: الهلال‬⁩ لم يحسم الدوري حتى الآن

يرى الناقد الرياضي فيصل المطرفي، أن نادي الهلال لم يحسم بطولة دوري روشن السعودي حتى الآن، مشددًا على أن "الزعيم" يستحق الإشادة على عمله الفني والإداري.

وقال المطرفي خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "فيما يخص المنافسة على مسابقة الدوري، فارق النقاط بين الهلال والنصر سبع نقاط فقط، ومازال مشوار الدوري طويل، هناك أكثر من 14 جولة متبقية".

وأضاف: "هناك فترة توقف 45 يومًا، وهذه بمثابة فترة إعداد جديدة لكافة الأندية، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية، أرى الوقت مبكر على الحكم بأن الهلال بطل النسخة الحالية من دوري روشن".

وتابع: "هذا لا يمنع أن الهلال يستحق الإشادة على العمل الفني والإداري الذي يقدمه حتى الآن، ولكن كل هذا لا يعني أن الهلال حسم التتويج باللقب".

واستطرد: "أرى أن النصر يحتاج لحارس مرمى، ومن الخطأ اعتماده فقط على نواف العقيدي، إذا أراد المنافسة على كافة البطولات لابد أن يمتلك حارس ذو قيمة فنية أفضل، كما سحتاج تدعيم صفوفه على مستوى خط الدفاع".

وفاز النصر على مضيفة الاتحاد بنتيجة 5-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.