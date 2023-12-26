البازعي: انطلاق أول أوبرا سعودية وبدء الدراسة في أكاديمية المسرح في أبريل وسبتمبر

أعلن سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، عن إطلاق أول "أوبرا سعودية" في أبريل 2024.

وفي لقاء تلفزيوني على برنامج "يا هلا"، قدم البازعي تفاصيل المشروع، حيث أكد أن فريقًا عالميًا عمل بجد لإنتاج هذه الأوبرا التي تحكي قصة "زرقاء اليمامة" من خلال دمج الإخراج والموسيقى وتطوير النص بطريقة تتناسب مع العناصر الغنائية.

ومن المتوقع أن يشارك في الأوبرا فنانون عالميون جنبًا إلى جنب مع مواهب سعودية، ويتمنى البازعي أن تجوب الأوبرا العالم بعد عرضها الأول في الرياض.

وفيما يتعلق بمبادرة المسرح المدرسي، أعلن البازعي أن التعاون مع وزارة التعليم ساهم في تقديم الدعم لهذه المبادرة، التي بدأت قبل سنتين ووصلت إلى مرحلتها الرابعة. وتهدف المبادرة إلى تدريب 25 ألف معلم ومعلمة، بهدف وجود مشرف أو مشرفة للأنشطة المسرحية في كل مدرسة.

وفي ختام حديثه، أكد "البازعي" أن برنامج المسرح المدرسي سيعلن عن ختامه في نهاية عام 2024، حيث سيتم دعم ألف مسرحية في إطار هذا البرنامج.

وفي إعلان آخر، أكد البازعي أن الأكاديمية السعودية للمسرح ستنطلق في سبتمبر 2024 لتقديم برنامج دراسي لنيل درجة البكالوريوس في المجال المسرحي التطبيقي لمدة أربع سنوات. وستتضمن التخصصات الأساسية في التمثيل والإخراج والإنتاج، مما سيمكن الخريجين من دخول سوق العمل مباشرة.