لاعب إنتر ميلان يرد على عرض الهلال

كشفت تقارير صحفية إيطالية موقف التركي هاكان كالهانجولو، لاعب وسط إنتر ميلان، من الانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الخميس أن الهلال قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع كالهانجولو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة أن الهلال عرض 18 مليون يورو كراتب سنوي لكانهالجولو خلال 4 سنوات.

لكن اللاعب لا يريد الرحيل عن إنتر ميلان في يناير المقبل.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها النجم التركي عرضًا للانتقال إلى أحد الأندية السعودية، بعد أن تلقى عرضًا الصيف الماضي.

ولعب كالهانجولو 116 مباراة مع إنتر ميلان في كل البطولات منذ انضمامه، سجل خلالها 20 هدفا.

وينتهي عقد كالهانجولو مع إنتر ميلان في 2027.