رئيس الطائي الأسبق: على الاتحاديين أن يعودوا غداً صباحاً إلى حائل للعب المباراة

انتقد خالد العجلان، رئيس الطائي الأسبق، قرار تأجيل مباراة الفريق ضد الاتحاد في دوري روشن للمحترفين.

وكتب العجلان، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، "أندية الصندوق تأتي بطائرات خاصة، وظروف الأجواء بحائل اليوم حالت عليهم النزول بها، وهنا عليهم ركوب الطائرة الخاصة غدا صباحا للعب المباراة في موعدها المحدد، وغير ذلك نراه غير مقبول وعبث بحقوق الآخرين".

وأضاف "لو كان ما حصل من أندية غير أنديه الصندوق فالتأجيل مقبول لأنها أندية تعتمد على الحجوزات ويحتاج لها حجوزات جديدة لأنها لا تملك استئجار طائرة خاصة مثل أنديه الصندوق".

أندية الصندوق تأتي بطائرات خاصه وظروف الأجواء بحائل اليوم حالت عليهم النزول بها ، وهنا عليهم ركوب الطائره الخاصه غدا صباحا للعب المباراه في موعدها المحدد وغير ذلك نراه غير مقبول وعبث بحقوق الاخرين !! — خالد محمد العجلان (@khaledajlanmuha) December 29, 2023

تعقيبا على كلامي السابق لوكان ماحصل من إندية غير إنديه الصندوق فالتأجيل مقبول لانهم أنديه تعتمد على الحجوزات ويحتاج لها حجوزات جديده لانها لاتمتلك إستأجار طائره خاصه مثل إنديه الصندوق !! https://t.co/ci5yJGRgDX — خالد محمد العجلان (@khaledajlanmuha) December 29, 2023

وكان الاتحاد أعلن تأجيل مباراته ضد الطائي التي كان من المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في دوري روشن للمحترفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "نظرًا للأحوال الجوية، العميد يعود إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد موعد آخر للقاء".

وكانت مصادر أكدت لـ"الوئام" مساء الجمعة أن طائرة نادي الاتحاد عادت إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، إذ لم تتمكن من السفر إلى مدينة حائل بسبب الأمطار.