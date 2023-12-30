نواف العابد على رادار ناديين في الميركاتو الشتوي

ذكرت تقارير صحفية أن نواف العابد، نجم الهلال والشباب السابق، تلقى عرضين قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

ويعتبر نواف العابد لاعبًا حرًا يمكنه الانضمام إلى أي نادٍ بدءًا من يناير، وذلك بعد أن رحل عن الشباب الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت أن القادسية تقدّم بعرض رسمي للحصول على خدمات نواف العابد، وسط رغبة جادة من التعاون، الذي استفسر عن إمكانية ضم اللاعب في الشتاء.

ومن المنتظر أن يقدم التعاون عرضًا رسميًا في حال موافقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس تشاموسكا على التعاقد مع اللاعب.

وخضع العابد لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، التي غاب فيها عن الملاعب، واستطاع خلاله الوصول إلى أعلى جاهزية على المستوى البدني واللياقي.

وبدأ العابد، صاحب الـ33 عامًا، مسيرته عندما تدرج في الفئات السنية بنادي الهلال، وصولاً إلى الفريق الأول موسم 2008-2009، واستمر بتمثيل الفريق أكثر من 10 سنوات قبل أن ينتقل موسم 2020-2021 إلى الشباب في صفقة انتقال حر.