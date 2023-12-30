الاتفاق يسعى لضم 3 لاعبين من النصر

يسعى الاتفاق لضم 3 لاعبين من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، حال رحيلهم عن الفريق الأصفر، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت إلى أن الاتفاق يريد ضم الثلاثي خالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالله مادو.

وفي شأن متصل، حدد الاتفاق مصعب الجوير، لاعب الهلال، كبديل محتمل حال فشلت صفقة ضم زميله عبدالإله المالكي على سبيل الإعارة في يناير.

ولم تتوقف صفقات الاتفاق في يناير عند هذا الحد، وإنما تبحث إدارة النادي بالتنسيق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ضم مهاجم محلي، وهناك أكثر من لاعب مطروح أمام الإدارة.

أيضًا ينوي الاتفاق إعادة قيد البرازيلي فيتينيو الذي استبعده النادي في وقت سابق من الموسم الجاري لظروف إصابته، حيث من المتوقع أن يحل بديلًا للسويدي روبين كوايسون.