الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يضيّق الخناق على إنتر ميلان

ضيّق يوفنتوس الخناق على نظيره إنتر ميلان في صراع صدارة الدوري الإيطالي، بانتصار ثمين على ضيفه إيه إس روما بنتيجة 1-0 مساء السبت ضمن الجولة 18 من المسابقة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ليبقى على بُعد نقطتين فقط من المتصدر إنتر ميلان، الذي تعثر بدوره بالتعادل مع جنوى الجمعة.

وتوقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

وأحرز أدريان رابيو هدف الفوز في المباراة عند الدقيقة 47.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة أقيمت على ملعب سان سيرو، تقمص الأمريكي كريستيان بوليسيتش دور البطولة وقاد ميلان للفوز على ساسولو بهدف سجله في الدقيقة 59.

ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.