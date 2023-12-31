توتنهام الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب الاتحاد في يناير

حدد أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، المراكز التي يريد تعزيزها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن بوستيكوغلو أخبر إدارة النادي أنه بالإضافة إلى أولويته القصوى في مدافع جديد، فإنه يعتقد أن فريقه بحاجة إلى جناح إضافي ولاعب خط وسط.

وأشارت إلى أن جلب جميع اللاعبين الثلاثة في يناير، قد يكون أمرًا صعبًا، وسيعتمد بشكل شبه مؤكد على المغادرين، مع حرص بوستيكوغلو على قيام توتنهام بعمله في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الجناح الأكثر احتمالاً أن يستهدفه توتنهام هو لاعب نادي الاتحاد فيليبي جوتا، الذي لعب مع بوستيكوغلو في سيلتيك، ويقال إنه يريد مغادرة ناديه في فترة الانتقالات الشتوية.

واختتمت الصحيفة البريطانية، أنه من المرجح أن ينظر النادي الإنجليزي في صفقة إعارة أو انتقال مجاني لجوتا، ويبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد سيسعى للحصول على مبلغ كبير لبيع اللاعب.