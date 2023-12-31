أرتيتا: خسارة أرسنال من فولهام “مؤلمة”

اعتبر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، خسارة فريقه على يد فولهام مساء اليوم الأحد "مؤلمة"، خصوصًا أنها ستبعد الفريق عن صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الرابع عقب خسارته 1-2 على يد مضيفه فولهام، علمًا بأن الفريق الأحمر خسر أيضًا على يد وست هام يونايتد الخميس الماضي.

كان أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي منذ 5 جولات، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، لكن الفريقين أصبحا متساويان، فيما لعب أرسنال مباراة أكثر من سيتي.

وقال أرتيت، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية عقب مباراة فولهام اليوم، "إنه يوم مؤلم وحزين، هذا كل ما سأقوله".

وأضاف "كان لدينا الفرصة لتصدر الترتيب بعد 20 مباراة بالاستمرارية التي أظهرناها، لم نتعامل بشكل جيد لتحقيق الفوز في تلك المباراة".

وتابع المدرب الإسباني "خسرنا مباراة منذ 3 أيام وكنا نستحق الفوز، اليوم كانت القصة مختلفة تماما".