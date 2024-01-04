صدمة للاتحاد في صفقة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة محمد صلاح في تجديد عقده مع ليفربول الإنجليزي، والإستمرار في أنفيلد أطول فترة ممكنة.

ويرتبط النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بعقد مع الريدز ينتهي في يونيو 2025، وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي لضمه الصيف المقبل.

ووفقًا لما نشرته شبكة "Anfield Watch" البريطانية، إن محمد صلاح مُنفتح على تجديد عقده مع ليفربول إلي بعد يونيو 2025، رغم الاهتمام من أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه الصيف القادم.

أضافت، إن قائد منتخب مصر يرغب في تمديد عقده مع ليفربول، بعد المستوي الجيد الذي يقدمه مع الفريق الموسم الجاري 2023-2024.

وأضافت الشبكة، إن مسؤولي الاتحاد ، يخططون لضم النجم المصري محمد صلاح الصيف المقبل، لكن إدارة ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب، يرفضون فكرة التخلي عن "مو"، رغم تقديم عرضًا بقيمة 150 مليون إسترليني.