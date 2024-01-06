وجهة غروهي الجديدة بعد الرحيل عن الاتحاد

كشفت بعض التقارير عن اقتراب البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس الاتحاد من الرحيل في يناير الجاري.

وبحسب شبكة "bolavip" البرازيلية، فإن الحارس صاحب ال 36 عاما، يمتلك عروضا مميزة أبرزها من الدوري البرازيلي، عبر سانتوس وجريميو.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة الاتحاد لم تتحدث مع المدير الفني مارسيلو جاياردو، حول تدعيم مركز الحراسة في الميركاتو الشتوي.

وأضاف التقرير أنه في حالة الاستقرار على دعم الفريق الأول بحارس جديد سيتم ترشيح عدة أسماء.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.