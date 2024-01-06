تقارير.. ناصر الخليفي يخضع للتحقيق بسبب فوز ميسي بالكرة الذهبية 2021

أكدت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يخضع للتحقيق بشأن فوز ليونيل ميسي لاعب الفريق السابق بالكرة الذهبية عام 2021.

ووفقًا لصحيفة "لوموند الفرنسية" فأن رئيس نادي باريس سان جيرمان يخضع للتحقيق بسبب ممارسته الضغط على المجلة الشهيرة "فرانس فوتبول" من أجل حصول النجم الأرجنثتيني ميسي على الكرة الذهبية في عام 2021.

وكشفت الصحيفة أن باسكال فيريه، الذي كان يعمل مديرًا للمجلة الفرنسية مابين عامي 2019 و2021، ويعمل حاليًا في مجال الإعلام في باريس سان جيرمان، هو المتورط في تلك الأمر بسبب علاقته الوطيدة بباريس سان جيرمان.

وأشارت بأن باسكال حصل وعود وهدايا بالإضافة إلى حصوله على تذاكر ورحلات عمل مدفوعة، وذلك من أجل التأثير على جائزة الكرة الذهبية نسخة 2021، والتي تُوج به ميسي وقتها.

الجدير بالذكر أن ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2021، وهو الأكثر حصدًا لتلك الجائزة حيث تُوج بها 8 مرات، وكان آخرها عام 2023 المنقضي.