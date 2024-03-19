بلينكن: 100% من أهلي غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن جميع سكان غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار بلينكن، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته الفلبين، وقبل توجهه إلى الشرق الأوسط، إلى أن المعايير الموثوقة تؤكد أن 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، موضحًا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو.

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وكانت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أصدرت تقريرًا أمس الاثنين، بشأن أزمة الغذاء في غزة، مؤكدة أن المجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة، حيث يعتقد أن أكثر من 200 ألف شخص يعانون من جوع كارثي.

وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيًا من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.