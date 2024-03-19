“الغذاء والدواء”: لا صحة لادعاءات وجود منتج دقيق خالي من المواد المضافة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا حول أحد منتجات الدقيق التي زعم منتجوها أنها غنية بالألياف وخالية من المواد المضافة، وأنها مناسبة لمرضى السكري والراغبين في إنقاص أوزانهم، وتعالج الإمساك ومشاكل القولون.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه لا صحة للادعاءات التي ذُكرت في المقطع الدعائي الخاص بالمنتج سالف الذكر، موضحة أن هذه الادعاءات مخالفة للائحة السعودية رقم SFDA.FD 2333 والخاصة باشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية.