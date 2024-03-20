“الأخضر” يختتم استعداده لمواجهة طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم

اختتم المنتخب الوطني مساء الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب طاجيكستان يوم غدًا الخميس على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جمل تكتيكية متنوعة، لتختتم بعدها الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد ستة نقاط بعد فوزه على منتخبي باكستان والاردن.