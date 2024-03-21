“ذا كراون” يتصدر ترشيحات جوائز “بافتا”

تصدر الموسم الأخير من الدراما الملكية “ذا كراون” أو “التاج” ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا” اليوم الأربعاء.

وتم ترشيح (ذا كراون) “التاج” لثماني جوائز في الحفل السنوي لصناعة التلفزيون البريطانية، منها أربع جوائز في فئات التمثيل.

تتناول السلسلة الدرامية أحداثًا سياسية وشخصية شكّلت حقبة حكم الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث، وقد حصل الممثلون الرئيسيون على ترشيحات للجوائز، مثل دومينيك وست الذي يلعب دور الملك تشارلز وإليزابيث ديبيكي التي تجسد الأميرة ديانا.

أما في مسلسل “بلاك ميرور”، فتم ترشيح الحلقة الأخيرة من الموسم السادس “ديمون 79” لسبع جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة للممثلة أنجنا فاسان، التي تلعب دور بائعة في متجر ترتكب جرائم لمنع نهاية العالم.

كما حصد مسلسل “هابي فالي” ست ترشيحات، بما في ذلك ترشيحا لبطلته سارة لانكاشير، بينما تم ترشيح المسلسل “ذا لاست أوف أس” ومسلسل “ساكسيشن” لخمس جوائز.

وفي فئة “اللحظة التي لا تنسى”، تم ترشيح مشهد من مسلسل “بيكهام” الذي يروي قصة نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا، حيث يمازح بيكهام زوجته بشأن نشأتها في “الطبقة العاملة”.